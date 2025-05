Serie B di volley all' insegna della Tuscia | l' Ecosantagata fa soffrire la capolista Tuscania si prepara ai play-off

La Tuscia si distingue nel panorama della Serie B di volley maschile, vantando due squadre di grande valore: Civita Castellana e Tuscania. Con la chiusura della regular season nel girone F, entrambe le rappresentanti hanno dimostrato impegno e determinazione sul campo, regalando emozioni ai loro sostenitori e guadagnandosi un posto di rilievo nel campionato. Un orgoglio per il territorio, pronto a sostenere i propri atleti nella prossima fase.

La Tuscia può essere orgogliosa delle sue due rappresentanti nella Serie B di volley maschile. Il girone F, come del resto tutti gli altri raggruppamenti di questa categoria, si è chiuso lo scorso weekend, per lo meno la regular season e sia Civita Castellana che Tuscania hanno onorato il campo.

