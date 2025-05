Serie A36turno | Venezia-Fiorentina 2-1

Nel match del trentaseiesimo turno di Serie A, il Venezia conquista una preziosa vittoria per 2-1 contro la Fiorentina, scavalcando Empoli e Lecce e avvicinandosi alla salvezza. Nonostante le occasioni da entrambe le parti, la squadra lagunare mostra determinazione, con Yeboah che spreca un'opportunità chiave. Ecco un'analisi del confronto e dei momenti salienti.

20.30 Salto triplo del Venezia, che batte 2-1 la Fiorentina (Europa lontana),scavalca Empoli e Lecce e oggi sarebbe salvo. Radu si oppone a Fagioli, Ndouri sfiora l'incrocio, la chance più nitida è però dei lagunari: Yeboah si libera bene, ma calcia male da posizione invitante. Ripresa. Ci prova Oristanio, al 60' Candè (assist Perez) porta avanti il Venezia. Che raddoppia al 68': Radu salva su Ranieri, ripartenza e capocciata vincente di Oristanio su perfetto cross Zerbin. Mandragora accorcia di sinistro (77'), pericolosi Folorunsho e Nicolussi. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

