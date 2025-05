Serie A Scudetto ancora in Bilico grazie alla vittoria dell’Inter ed il pareggio del Napoli

In breve da Zazoom:

La corsa allo Scudetto in Serie A 2024-2025 si fa sempre più avvincente dopo la 36ª giornata. Nonostante il Napoli mantenga la vetta, il suo pareggio 2-2 contro il Genoa complica la situazione, esigendo massima attenzione nelle ultime tre partite. In controtendenza, l'Inter ha conquistato tre punti fondamentali con una vittoria per 2-0, accorciando le distanze e alimentando la lotta per il titolo.

La corsa allo Scudetto in Serie A 2024-2025 resta apertissima dopo la 36ª giornata, grazieallavittoria dell'Inter e al pareggio del Napoli.Il Napoli, pur mantenendo la vetta, ha rallentato fermandosi sul 2-2 casalingo contro il Genoa, un risultato che complica la sua rincorsa al titolo e lo costringe a non commettere più errori nelle ultime tre giornate. L'Inter, invece, ha vinto 2-0 sul campo del Torino, accorciando la distanza in classifica a un solo punto dai partenopei: 78 punti per il Napoli contro 77 per l'Inter. 🔗Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Serie A, Scudetto ancora in Bilico grazie alla vittoria dell’Inter ed il pareggio del Napoli.

Approfondimenti da altre fonti

Sassuolo festeggia la promozione in Serie A grazie al pareggio Mantova-Spezia - di Stefano FoglianiSASSUOLOSono le 19,09 quando Tommaso Maggioni, difensore del Mantova, segna – siamo al 4’ di recupero di Mantova-Spezia – la rete che consegna ai virgiliani il 2-2 in rimonta sullo Spezia e la massima serie al Sassuolo. La domenica ‘sul divano’ della Sassuolo neroverde comincia da lì, non senza essere passata da uno Spezia che al ‘Martelli’ sembrava aver vita facile. In vantaggio con Aurelio al 188’ del primo tempo, in fuga in avvio di ripresa con la seconda rete, i liguri sembravano aver vita facile, ma poi il diavolo ci ha messo lo zampino. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Basket femminile: Venezia resiste e vince gara-3 su Schio, si allunga la serie scudetto - Il Famila Schio deve rinviare le proprie ambizioni di chiusura della serie scudetto. L’Umana Reyer Venezia forza gara-4 della finale, vincendo per 67-57 una gara-3 tenuta in mano per larghi tratti e chiusa nel finale, soprattutto grazie a una Mariella Santucci da 10 punti e, se non MVP, perlomeno giocatrice decisiva. il ruolo di MVP si può dare insieme a Cubaj e Kuier (12+6 l’una, 11+9 l’altra). Per Schio 13 di Verona e 12 di Salaun. 🔗Leggi su oasport.it

Serie B. Brescia sul precipizio e Maran resta in bilico - Salvo sorprese nelle prossime ore, per il Brescia e per la permanenza di Rolando Maran sulla panchina biancazzurra sarà decisiva la trasferta di sabato a Frosinone. Il pareggio tra i fischi del “Rigamonti“ con il Cesena e il protrarsi dell’astinenza dalla vittoria (dall’1-0 dello scorso 3 novembre a Marassi con la Sampdoria sono trascorsi ormai quattro mesi) hanno complicato non poco la posizione delle Rondinelle, che ora si trovano con un solo punto di vantaggio sia sui playout che sulla retrocessione diretta. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter da record, almeno 62 partite in stagione: superato il Milan 2002/03; Playoff Serie A1 Tigotà – L’Unipol Forum è ancora gialloblu: Conegliano supera Milano in tre set, martedì il primo match point Scudetto; Napoli-Inter 1-1: Billing all’87’ replica a Dimarco. Lo scudetto resta in bilico; Napoli, cuore e carattere: Billing risponde a Dimarco, scudetto ancora in bilico. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Serie A, l'Inter vince sotto la pioggia di Torino: Scudetto ancora in bilico - Sotto il diluvio di Torino l'Inter rimane a galla e vince 0-2 contro i granata di Vanoli, tenendo ancora in bilico la corsa Scudetto. Dopo essersi sbloccato al 14' grazie ad una perla ... 🔗lalaziosiamonoi.it

Chi vince lo Scudetto a parità di punti: cosa succede in Serie A - Napoli e Inter sono separate da sole 3 lunghezze a 3 giornate dalla fine: cosa succede se arrivano a pari punti? Chi vince e come si assegna il Campionato di Serie A ... 🔗105.net

Fiore: "Mi sono innamorato dell'Inter grazie allo scudetto del 1988. Potevo vestire il nerazzurro, ci fu un contatto con Mancini" - Intervistato da Radio TV Serie A, Stefano Fiore ... "Mi sono innamorato dell'Inter grazie allo scudetto del 1988 di Trapattoni - le sue parole -. Sono comunque felicissimo della mia carriera. 🔗msn.com