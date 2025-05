Serie A penultima giornata tutta in contemporanea | l’annuncio a sorpresa

La penultima giornata di Serie A si avvicina e porta con sé un annuncio a sorpresa: tutte le partite saranno disputate in contemporanea. Questa decisione accresce l'intensità della corsa ai vertici e la lotta per la salvezza, con quasi tutte le squadre in gioco per obiettivi importanti. Resta da aspettare la conferma degli orari ufficiali.

Ancora attesa per gli orari del prossimo turno di campionato, si va verso la disputa di tutte le gare insieme alla stessa ora: ecco l'indiscrezioneFinale di campionato in Serie A aperto a praticamente qualsiasi soluzione, su tutti i fronti. Sono poche le squadre che non hanno più obiettivi concreti da perseguire. Questo aumenta l'incertezza e la possibilità di vivere emozioni forti fino alla fine, dall'altro lato però come sappiamo ha anche un peso nella determinazione del calendario. Il palinsesto esatto del prossimo turno, la 37esima giornata, non è stato ancora diramato, venendo rimandato fino a domani, ma si va verso una soluzione a sorpresa.Serie A, penultimagiornatatutta in contemporanea: l'annuncio a sorpresa – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Quello che sappiamo, per il momento, è che le partite si disputeranno tutte domenica 18 maggio.

