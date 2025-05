Serie A oggi Atalanta-Roma | orario e probabili formazioni

La Serie A si appresta a chiudere la 36esima giornata con due sfide entusiasmanti: Venezia-Fiorentina e Atalanta-Roma. Al Gewiss Stadium di Bergamo, l'Atalanta cerca di consolidare la propria posizione per la Champions League, mentre la Roma, guidata da Ranieri, punta a sfruttare l'opportunità per riavvicinarsi alla zona europea. Una serata di calcio che promette emozioni e colpi di scena.

La Serie A torna in campo con i due posticipi del lunedì che chiuderanno la 36esima giornata. I match di oggi, lunedì 12 aprile sono Venezia-Fiorentina e Atalanta-Roma. Al Gewiss Stadium di Bergamo è in palio la prossima Champions League: la squadra di Gasperini può archiviare il discorso qualificazione in caso di vittoria mentre Ranieri proverà a sfruttare la grande occasione di salire al quarto posto in solitaria dopo il pareggio tra Lazio e Juventus. Al Penzo invece lagunari e viola si affrontano per obiettivi diversi: i neroverdi sono a caccia di punti salvezza mentre la squadra di Palladino, reduce dalla sconfitta con la Roma e dalla cocente eliminazione in Conference League, proverà a restare attaccata al treno per un posto in Europa. Atalanta-Roma, orario e dove vederla in tv e streamingAtalanta-Roma andrà in scena oggi, lunedì 12 maggio, alle ore 20:45 al “Gewiss Stadium” di Bergamo. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, oggi Atalanta-Roma: orario e probabili formazioni

