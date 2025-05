Serie A la classifica aggiornata dopo la 36ª giornata | Inter -1 e 180?

Dopo la 36ª giornata di Serie A, l'Inter si trova a 180 minuti dalla conclusione del campionato, ma la lotta per il titolo si fa intensa. Il Napoli mantiene la leadership con un vantaggio di +1, mentre l'Atalanta conquista l'aritmetica qualificazione in Champions League grazie alla vittoria sulla Roma. La corsa al tricolore si infiamma!

A 180? dalla fine della Serie A la classifica si modifica per l’Inter ma non quanto necessario, perché il Napoli resta in testa a +1 e a oggi sarebbe campione. Il verdetto arriva oggi, perché la vittoria dell’Atalanta sulla Roma dà l’aritmetica qualificazione in Champions League ai bergamaschi. Domani sarà reso noto il calendario del prossimo turno.Serie A 2024-2025 – 36ª giornataMilan-Bologna 3-1 49? Orsolini (B), 73?, 92? Giménez, 79? PulisicComo-Cagliari 3-1 22? Adopo (CA), 40? Caqueret, 45? +2 Strefezza, 77? CutroneLazio-Juventus 1-1 51? Kolo Muani (J), 96? VecinoEmpoli-Parma 2-1 11? Fazzini, 73? Djuric (P), 86? AnjorinUdinese-Monza 1-2 52? Caprari, 75? Lucca (U), 90? B. KeitaVerona-Lecce 1-1 23? Krstovic (L), 41? CoppolaTorino-Inter 0-2 14? Zalewski, 49? rig. AsllaniNapoli-Genoa 2-2 15? Lukaku, 32? aut. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Serie A, la classifica aggiornata dopo la 36ª giornata: Inter, -1 e 180?

Altre fonti ne stanno dando notizia

Corsa Champions, la classifica aggiornata dopo Atalanta-Roma; Classifica aggiornata Serie A dopo Venezia Fiorentina; Serie A, la classifica aggiornata dopo il lunch match delle 12.30; Classifica Serie A 2024-2025: il Napoli perde punti ma resta a +1 sull'Inter. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Classifica aggiornata Serie A: ecco come cambia per la Juve dopo Venezia Fiorentina - Classifica aggiornata Serie A dopo Venezia Fiorentina: come cambia per la Juventus. Tutti gli aggiornamenti È terminata da poco la sfida tra Venezia e Fiorentina con il risultato di 2-1. Ecco la class ... 🔗informazione.it

Notizie recenti da Zazoom

KONAMI celebra l’ottavo anniversario di eFootball Mobile

KONAMI celebra l’ottavo anniversario di eFootball™ Mobile con una speciale campagna in-gameEffettuate il login per ottenere ricompense esclusive, tra cui Chance Deal, GP e molto altroKONAMI festeggia otto anni di eFootball™ Mobile con una speciale campagna anniversario, che durerà da oggi, 8 maggio, a giovedì 29 maggio 2025 (UTC).

Rihanna mostra il pancione al Met Gala e annuncia la terza gravidanza

Rihanna ha confermato di essere incinta del terzo figlio durante il Met Gala di New York, dove ha sfilato con un abito che metteva in risalto il pancione.

Conclave: scatta il maxi piano di sicurezza a Roma con forze dell'ordine, droni e blocchi telefonici

Scatta il maxi piano di sicurezza per il Conclave 2025, che da domani pomeriggio porterà all’elezione del nuovo Papa dopo la morte di Francesco.