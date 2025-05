Serie A Atalanta vince 2-1 contro la Roma e consolida il terzo posto Per i giallorossi ora la Champions è lontana

Nell'ultima sfida di Serie A, l'Atalanta ha prevalso sulla Roma con un 2-1, consolidando il terzo posto in classifica. Questo risultato mette a rischio le ambizioni europee dei giallorossi, ora distanti dalla Champions. Gasperini celebra un'altra storica vittoria con la Dea, mentre il futuro della Roma si complica notevolmente.

Il match tra Atalanta e Roma avrà sicuramente i suoi effetti sulla corsa al quarto posto. Gasperini conquista un'altra volta la Champions e chiude in bellezza la sua storia con la DeaL'articolo Serie A, Atalantavince 2-1 contro la Roma e consolida il terzoposto. Per i giallorossi ora la Champions è lontana proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Serie A, Atalanta vince 2-1 contro la Roma e consolida il terzo posto. Per i giallorossi ora la Champions è lontana

Su questo argomento da altre fonti

Serie A: l'Atalanta va in Champions, stop all'imbattibilità della Roma - L'Atalanta vince 2-1 e va in Champions League; la Roma perde l'imbattibilità che andava avanti da 19 partite e soprattutto una partita chiave per la conquista del quarto posto in classifica, quello ... 🔗ansa.it

Atalanta vince 2-1 contro Roma e mette al sicuro il terzo posto in Serie A 2024-2025 - Atalanta vince 2-1 contro Roma al Gewiss Stadium grazie ai gol di Lookman e Sulemana, consolidando il terzo posto in Serie A 2024-2025 e assicurandosi la qualificazione alla Champions League. 🔗gaeta.it

Serie A, Atalanta-Roma 2-1, Venezia-Fiorentina 2-1 - L'Atalanta vince contro la Roma ed è aritmeticamente qualificata alla prossima Champions League, colpo del Venezia che batte la Fiorentina e può continuare a sperare nella salvezza ... 🔗rtl.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Atalanta - Roma TV Streaming, Pronostico, Formazioni e Statistiche

13a giornata di Serie A. Atalanta - Roma Streaming, Pronostico, Formazioni e Statistiche della partita.