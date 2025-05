Serie A Atalanta-Roma 2-1 | bergamaschi In Champions League

Nel big match del lunedì sera, l'Atalanta trionfa 2-1 contro la Roma, conquistando aritmeticamente un posto nella prossima Champions League. A due partite dalla conclusione del campionato, la lotta per l'Europa è ancora intensa, ma i bergamaschi confermano il loro straordinario percorso. Sale così a tre il bilancio delle partecipazioni nella massima competizione europea.

A ormai due partite dal termine del campionato, la corsa all'Europa resta apertissima. Anche se qualche verdetto già arriva. L'Atalanta nel big match del lunedì sera contro la Roma vince per 2-1 e conquista aritmeticamente la qualificazione alla prossima ChampionsLeague. Sale quindi a tre il bilancio delle qualificate: i bergamaschi, oltre a Inter e Napoli. La lotta ora è per il quarto posto che era ambitissimo dalla Roma ma che ora con questa sconfitta rischia di complicarsi.A quota 64 punti, uno in più dei giallorossi, ci sono Juventus e Lazio: i bianconeri saranno impegnati contro Udinese e Venezia; i biancocelesti contro l'Inter (in piena corsa scudetto) e Lecce; la squadra di Ranieri contro Milan e Torino. La partita è stata combattuta: apre le marcature Lookman al 9' del primo tempo, mentre al 32' arriva il pareggio dell'ex Cristante con un colpo di testa su assist di Soulé. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Serie A, Atalanta-Roma 2-1: bergamaschi In Champions League

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calcio: Serie A, Atalanta-Roma 2-1 bergamaschi in Champions League - Roma, 12 mag. (LaPresse) - L'Atalanta batte 2-1 la Roma in un match valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A e conquista matematicamente ... 🔗msn.com

Atalanta-Roma 2-1, i bergamaschi qualificati alla prossima Champions League - L'Atalanta batte 2-1 la Roma nel match valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A e conquista matematicamente l'accesso alla prossima Champions ... 🔗msn.com

Quando si gioca Atalanta - Roma? - Serie A 2024/2025, 36a giornata. Le ultime notizie sulla partita Atalanta-Roma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. 🔗sport.virgilio.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roma Udinese : formazioni ufficiali e risultato streaming diretta live della partita di Serie A

Fonseca sceglie Borja Mayoral in attacco, con Dzeko in panchina. Pellegrini torna alle spalle dell'attaccante con Mkhitaryan.