Serie A 36 turno | Atalanta-Roma

Nel 36° turno di Serie A, l'Atalanta conquista una vittoria fondamentale contro la Roma, battendo i giallorossi 2-1 e consolidando il terzo posto in classifica. Con questo risultato, la Dea si assicura un posto in Champions League, mentre la Roma interrompe una striscia di 19 risultati utili, restando sesta. La partita segna un momento cruciale per entrambe le squadre.

22.39 Atalanta in Champions League, Roma no. E' il verdetto del 'Gewiss': 2-1 per la Dea,terza a 71 punti. Giallorossi sesti a 63 (ko dopo 19 risultati utili). Cristante scalda i guanti di Carnesecchi. Dea in vantaggio: stop e girata vincente di Lookman (9'). De Ketelaere si mangia due gol (bravo Svilar nella seconda occasione), a ruota Retegui spreca. Pari Roma con la testa di Cristante su cross di Soulé (32').Ripresa. Carnesecchi vola su Shomurodov.Bellanova largo. Djimsiti alto di testa.La risolve Sulemana con un gran destro (76') 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

