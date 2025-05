Seravezza batte Ghiviborgo e vola in finale playoff

Nella sfida avvincente tra Seravezza e Ghiviborgo, i padroni di casa si sono imposti con un sofferto 1-0, confermando la loro solidità difensiva e il gioco incisivo. Il match, caratterizzato da azioni avvolgenti e grandi parate, ha messo in luce le strategie dei due tecnici, con Seravezza che ha trovato la via del gol e mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.

Seravezza 1 Ghiviborgo 0Seravezza (4-2-3-1): Lagomarsini; Turini, Mosti, Sanzone, Paolieri (37’ st Sava); Bedini, Greco (15’ st Sforzi); Cesari (25’ st Raineri), Bellini, Lepri (29’ st Bocci); Benedetti (38’ st Coly). (A disp.: Borghini, Accorsini, Bartolini, Stabile). All. Lucio Brando.Ghiviborgo (3-2-4-1): Bonifacio; Conti, Lopez Petruzzi, Bura; Barbera (40’ st Noccioli), Campani; Giannini, Nottoli (23’ st Bifini), Fischer (31’ st Coppola), Vari (33’ st Larhrib); Gori. (A disp.: Gambassi, Simonetta, Bassano, Bonafede, Signorini). All. Tommaso Bellazzini.Arbitro: Branzoni di Mestre (assistenti Ndoja di Bassano del Grappa e Graziano di Vicenza; quarto uomo Martini di Valdarno).Rete: 45? pt Benedetti (S).Note: espulsi al 16’ st Gori (G) e l’allenatore Bellazzini (G) ed al 34’ st Bedini (S); ammoniti Sanzone (S), Lepri (S) e Bocci (S); angoli 2-1; recupero 1’+1’ pt e 6’ st. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Seravezza batte Ghiviborgo e vola in finale playoff

