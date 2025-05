Sequestrata per due giorni e torturata con machete e katana | arrestato a Modena un 41enne straniero

A Modena, una donna di 32 anni è stata rapita e torturata per due giorni dal suo compagno, un 41enne domenicano. L'uomo ha utilizzato strumenti insanguinati come un machete e una katana per infliggerle violenze, lasciando segni indelebili. Arrestato dai carabinieri, l'accaduto ha suscitato sgomento nella comunità locale.

Una donna 32enne di Modena è stata rapita per due giorni, seviziata dal compagno, un 41enne domenicano, anche con l’utilizzo della parte piatta di un machete e col manico di una katana, subendo morsi e tagli di ciocche di capelli. L’immigrato è stato arrestato dai carabinieri dopo il mandato emesso dal gip su richiesta della Procura di Modena. L’arresto da parte degli uomini dell’Arma di Modena è avvenuto venerdì scorso. L’uomo viene indagato con le ipotesi di reato di lesioni personali aggravate dall’uso di armi, rapina aggravata, atti persecutori e sequestro di persona.torturata a Modena con machete e katanaIl brutale rapimento e le successive sevizie sono state ricostruite da magistrati e carabinieri. L’indagine ha avuto origine da una brutale vicenda avvenuta pochi giorni prima, il 4 maggio, quando l’uomo ha sequestrato la compagna al culmine di una lunga serie di comportamenti persecutori. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sequestrata per due giorni e torturata con machete e katana: arrestato a Modena un 41enne straniero

