Sequestrata e picchiata per due giorni dal compagno Riesce a liberarsi | l’uomo ora è in carcere

Sequestrata e brutalmente picchiata per due giorni dal compagno, una donna è riuscita a liberarsi e denunciare l'aggressione. L'uomo, un 41enne originario della Repubblica Domenicana, è stato arrestato e ora si trova in carcere. L'incidente ha scosso la comunità di Modena, evidenziando la drammaticità della violenza domestica.

Modena, 12 maggio 2025 – Sequestrata per due giorni e picchiata brutalmente dal compagno anche con l’utilizzo della parte piatta di un machete e col manico di una katana, subendo morsi e tagli di ciocche di capelli. Il presunto autore delle violenze è un 41enne originario della Repubblica Domenicana di cui la procura di Modena comunica l’avvenuto arresto con custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della procura stessa. Le manette dei carabinieri di Modena sono scattate venerdì scorso, l’uomo è indagato con le ipotesi di reato di lesioni personali aggravate dall’uso di armi, rapina aggravata, atti persecutori e sequestro di persona. I fatti ricostruiti da magistrati e militari dell’Arma: al culmine di reiterate condotte persecutorie, lo scorso 4 maggio l’uomo avrebbe tolto alla donna i documenti di identità ed il telefono, costringendola ad un giro in auto per la campagna. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sequestrata e picchiata per due giorni dal compagno. Riesce a liberarsi: l’uomo ora è in carcere

Sequestrata in una stanza per 2 giorni, picchiata e minacciata di morte dal compagno - MODENA. Il 9 maggio, su delega della Procura della Repubblica, i carabinieri della compagnia di Modena hanno dato esecuzione alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip p ... 🔗msn.com

Incinta, picchiata e sequestrata: scappa dal compagno insieme alla figlia - Lo scorso gennaio lei e la figlia minorenne sono state chiuse a chiave in una stanza senza cibo per due giorni CORREGGIO (Reggio Emilia) – Per circa quattro anni, una donna residente a Correggio è ... 🔗reggionline.com

Correggio, incinta picchiata e segregata in casa con la figlia per due giorni: denunciato il compagno, i suoceri complici delle violenze - Maltrattata, picchiata, violentata e insultata ... valutati guaribili in sette giorni. Subito dopo, l’uomo avrebbe chiuso la compagna per due giorni in camera da letto, assieme alla figlia. 🔗corrieredibologna.corriere.it