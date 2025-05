Sequestrata e picchiata per 2 giorni dal compagno Riesce a liberarsi | lui è in carcere

Un incubo di violenza e paura si è consumato a Modena, dove una donna è stata sequestrata e brutalmente picchiata per due giorni dal compagno. Riuscita a liberarsi, ora lui si trova in carcere, mentre la vittima porta i segni di un'aggressione inimmaginabile, avvenuta nel maggio 2025.

Modena, 12 maggio 2025 – Sequestrata per due giorni e picchiata brutalmente dal compagno anche con l’utilizzo della parte piatta di un machete e col manico di una katana, subendo morsi e tagli di ciocche di capelli. Il presunto autore delle violenze è un 41enne originario della Repubblica Domenicana, di cui la procura di Modena comunica l’avvenuto arresto con custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della procura stessa. Le manette dei carabinieri di Modena sono scattate venerdì scorso, l’uomo è indagato con le ipotesi di reato di lesioni personali aggravate dall’uso di armi, rapina aggravata, atti persecutori e sequestro di persona. I fatti ricostruiti da magistrati e militari dell’Arma: al culmine di reiterate condotte persecutorie, lo scorso 4 maggio l’uomo avrebbe tolto alla donna i documenti di identità e il telefono, costringendola a un giro in auto per la campagna. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sequestrata e picchiata per 2 giorni dal compagno. Riesce a liberarsi: lui è in carcere

