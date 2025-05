separazione delle carriere visioni a confronto avvocati e magistrati in cappella farnese

In breve da Zazoom:

‘Separare le carriere: il confronto’ è il titolo dell’incontro di oggi pomeriggio alle 18 in sala Cappella Farnese, a palazzo d’Accursio. L'evento, organizzato dall'Ordine degli avvocati di Bologna, dalla Camera penale, ‘Extrema ratio’ e dalla Fondazione forense bolognese, offrirà un dibattito tra il presidente dell’Unione delle Camere penali italiane, Francesco Petrelli, e altri esperti del settore.

Giustizia, Nordio “La separazione delle carriere non è punitiva” - ROMA (ITALPRESS) – La separazione delle carriere “non può essere punitiva nei confronti della magistratura, ho detto per una ragione pura, perchè proviene da un ex magistrato che mai e poi mai vorrebbe agire contro i suoi colleghi, e per la ragione pratica, che essa è consustanziale all’introduzione del sistema accusatorio voluto dal professor Vassalli, medaglia d’argento della resistenza, alla fine degli anni Ottanta”. 🔗Leggi su ildenaro.it