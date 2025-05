Sensibilizzazione su violenza e parità di genere | studenti del Greppi premiati in Regione

Il 'Greppi' di Monticello Brianza si distingue per il suo impegno nella sensibilizzazione sulla violenza e la parità di genere. Gli studenti hanno ricevuto un riconoscimento regionale per il video “Flash mob-giovani contro la violenza di genere”, presentato al concorso 'Emàncipa-Ti'. La cerimonia di premiazione si è svolta recentemente, celebrando la creatività e la consapevolezza dei giovani.

È il 'Greppi' di Monticello Brianza l'istituto superiore della provincia di Lecco premiato per il miglior contributo video al concorso regionale 'Emàncipa-Ti'. Gli studenti hanno partecipato con l'elaborato "Flash mob-giovani contro la violenza di genere".La cerimonia si è svolta questa. 🔗Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Sensibilizzazione su violenza e parità di genere: studenti del Greppi premiati in Regione

Su questo argomento da altre fonti

Parità e violenza di genere, serata informativa a Palazzolo - Parità e violenza di genere: per una nuova consapevolezza, è il tema che il gruppo di Dont call me signorina, formato da Elisa Bicciato, che parlerà della sfera educativa, Martina Pitton, sfera linguistica e Federica Licata, sfera giuridica, proporrà a Palazzolo dello Stella, nella sala... 🔗Leggi su udinetoday.it

Bomporto celebra l’8 marzo, eventi culturali e sensibilizzazione per promuovere la parità di genere - Il Comune di Bomporto, in collaborazione con associazioni e realtà locali, organizza una serie di iniziative in occasione della Giornata internazionale della donna, per riflettere sul ruolo delle donne nella società e per promuovere la parità di genere. "Questa Giornata, durante la quale... 🔗Leggi su modenatoday.it

A Codroipo serata sulla parità e sulla violenza di genere con "Don't call me signorina" - Don't call me signorina approda a Codroipo. L' ormai affermato gruppo di giovani professioniste che si dedica ad incontri con il pubblico, per parlare di tematiche riguardanti una nuova consapevolezza nei rapporti uomo – donna, si presenterà venerdì 16 maggio, alle 20.45, nella Sala Conferenze... 🔗Leggi su udinetoday.it

Sensibilizzazione su violenza e parità di genere: studenti del Greppi premiati in Regione; Violenza e parità di genere, premiato in Regione il video della Sacai; Comune e Provincia insieme per la sensibilizzazione dei giovani sulla parità di genere e sulla Giornata internazionale della donna –; Scuola, al via la seconda edizione del concorso nazionale “Da uno sguardo: film di studentesse e studenti contro la violenza sulle donne” per le Secondarie di I e II grado. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media