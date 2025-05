Sempre più diffuso il quiet quitting

del mondo lavorativo. Questo atteggiamento, che implica il rifiuto di impegnarsi oltre il necessario, riflette una crescente insoddisfazione tra i dipendenti e una crisi di motivazione. La tendenza del quiet quitting non è solo un segnale di stanchezza, ma anche un grido d’allerta per le aziende, che devono affrontare un cambiamento culturale profondo e chiedersi come riconnettersi con i propri collaboratori per salvaguardare il benessere e la produttività.

Roma, 12 maggio 2025 – E’ una tacita protesta, un modo per lavorare il meno possibile, distaccandosi emotivamente dal proprio impiego, e facendo solo il minimo indispensabile. Il quietquitting, questo nuovo fenomeno che sta danneggiando migliaia di aziende in tutto il mondo, è la spia di un malessere troppe volte sottovalutato, che esplode in una protesta tacita ma molto forte, in ogni angolo del mondo. L’indagine GallupSecondo il report “State of the Global Workplace 2024” di Gallup, il 25% dei lavoratori italiani è “attivamente disimpegnato” (quietquitting), contro il 16% della media europea. Inoltre, solo il 41% afferma di “stare bene” (vs. 47% europeo) e il 46% dichiara di sentirsi stressato (vs. 37% europeo). In un’altra indagine, commissionata dalla Cgil a Sviluppo Lavoro Italia, la provincia notoriamente dedita al lavoro e al business, quella milanese, dimostra un andamento non dissimile dal resto d’Italia, con 872 persone che fra il 2023 e il 2024 hanno lasciato il loro lavoro a tempo indeterminato, e di queste, il 47,3% ha meno di 34 anni. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sempre più diffuso il quiet quitting

