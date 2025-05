Semina il panico nei negozi del centro armato di coltello | condannato il ladro-rapinatore

ANCONA - Un'ombra inquietante si aggirava per le vie del centro, armata di un coltello rosso e intenzionata a seminare il terrore tra i negozianti. Il 14 ottobre, dopo due tentate rapine e un furto riuscito presso il negozio Naima di corso Garibaldi, la commessa ha avvertito il pericolo, mentre il ladro riusciva a nascondere un profumo di Versace nei pantaloni.

ANCONA - Si aggirava in centro con un coltello rosso con il quale avrebbe minacciato i negozianti. Due tentate rapine e un furto andato a buon fine il 14 ottobre scorso, da Naima, in corso Garibaldi. Aveva portato via un profumo di Versace, nascosto nei pantaloni. La commessa aveva intuito.

