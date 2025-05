Self service gestione del taglio del cuneo fiscale | la nuova funzione NoiPA per ricevere gli arretrati

A partire da giugno 2025, i dipendenti pubblici gestiti da NoiPA potranno avvalersi di una nuova funzione self service per la gestione del taglio del cuneo fiscale. Grazie a questa opzione digitale, sarà possibile ricevere arretrati e modificare autonomamente l'applicazione del beneficio, semplificando notevolmente la procedura.

A partire da giugno 2025, i dipendenti pubblici gestiti da NoiPA potranno usufruire di una nuovafunzione digitale per gestire in autonomia il taglio del cuneofiscale. Attraverso un'opzione Selfservice sul portale, sarà possibile accettare, posticipare o modificare l'applicazione del beneficio, inclusi gli arretrati dei primi mesi dell'anno, per un importo massimo di 500 .

