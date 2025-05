Sei tu la mia scelta Uomini e Donne il trono di Gianmarco si chiude con lei

In breve da Zazoom:

La registrazione dell'11 maggio di Uomini e Donne ha segnato un momento culminante dell'edizione 2024/2025: la scelta di Gianmarco Steri. Dopo quattro mesi di avventure e sorprese, il tronista romano ha finalmente svelato la corteggiatrice che ha catturato il suo cuore. Tra tensione e aspettative, il pubblico ha seguito con entusiasmo ogni momento di questo emozionante viaggio sentimentale.

"La mia figlia preferita non sei tu": il messaggio ricevuto da una donna e la scelta di essere una madre diversa - Una scrittrice australiana ha condiviso la sua esperienza con una madre dalla personalità tossica, sottolineando l'importanza di spezzare il ciclo di ripicche e favoritismi per il bene delle sue figlie: "Sto imparando dai suoi errori".

"Non sei tu la mia scelta". Uomini e Donne, svolta nel trono di Gianmarco Steri - Il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne si avvicina ormai alla sua conclusione, mentre il pubblico attende con trepidazione di scoprire chi sarà la ragazza scelta dal tronista. Intanto, non sono mancate le fake news: nei giorni scorsi, infatti, diversi blog e pagine social hanno diffuso l'indiscrezione secondo cui Gianmarco avrebbe già lasciato lo studio con una delle sue corteggiatrici. Una notizia che ha creato non poca confusione tra i fan del programma, ma che si è rivelata infondata, visto che la scelta deve ancora avvenire e sarà trasmessa nelle prossime settimane.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: lieto fine per Barbara e Ruggiero: "Sei la mia scelta" (VIDEO) - Uomini e Donne è tornata in onda oggi, venerdì 7 marzo, su Canale 5 con un nuovo appuntamento. Durante la sfilata del parterre femminile, Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea escono insieme come coppia! Ecco la nostra opinione della puntata.