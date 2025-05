Segreti a Old Saybrook film Tv8 | trama e finale spiegazione

Segreti a Old Saybrookfilm Tv8 del 2022Segreti a Old Saybrookfilm Tv8 del 2022 è diretto dal regista Jacob Cooney. Il titolo originale dell’opera prodotta da Shadow Vale è “Drowning in Secrets” conosciuta anche come “Secrets by the Shore”. Al centro del thriller statunitense troviamo i protagonisti Misha Caldwell (Christina De Rosa) e Peyton Brown (Alec Nevin). Dopo la scomparsa di sua sorella, Misha ritorna nella sua città natale per tentare di capire cosa è successo. Un racconto che ricorda altri titoli sul canale 8 come La sorella sconosciuta. La pellicola è stata girata a Cromewell e in alcune zone del Connecticut in USA. A seguire: Segreti a Old Saybrooktrama e finalespiegazione del film Tv8Segreti a Old Saybrooktrama completaSegreti a Old Saybrook Tv8Dopo che la sorella minore, Maya è scomparsa e si presume morta, Misha torna nella sua città natale sul mare per aiutare la sua famiglia e la comunità a risolvere la situazione. 🔗Leggi su Spettacoloitaliano.it © Spettacoloitaliano.it - Segreti a Old Saybrook film Tv8: trama e finale spiegazione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mister Movie | Thunderbolts: Perché Zemo NON è nel team? Il regista svela i segreti del film Marvel! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Scopri perché il Barone Zemo, membro fondatore nei fumetti, è stato escluso dal film Thunderbolts! Analisi, teorie dei fan e retroscena esclusivi. 🔗Leggi su mistermovie.it

The Shrouds – segreti sepolti: recensione del film di David Cronenberg - The Shrouds – segreti sepolti: recensione del film di David CronenbergMettiamola in questo modo: se The Shrouds dovesse essere l’ultimo lungometraggio diretto da David Cronenberg nella sua straordinaria carriera, sarebbe allora la inebriante, gioiosa chiusura di un cerchio artistico paragonabile a nessun altro nella storia del cinema contemporaneo.L’autore canadese infatti è a ben vedere colui che, almeno tra i maggiori cineasti dei nostri tempi, è riuscito a riflettere sulle stesse tematiche dal suo primo film fino a quest’ultimo, affascinante compendio cinematografico. 🔗Leggi su cinefilos.it

David Cronenberg ci rivela i segreti di The Shrouds, un film affascinante nato dal dolore ma non terapeutico - Arriva al cinema il 3 aprile con Europictures e Adler Entertainment The Shrouds- Segreti sepolti, il nuovo, attesissimo film del maestro David Cronenberg. Ne abbiamo parlato col regista. 🔗Leggi su comingsoon.it

Ne parlano su altre fonti

Segreti a Old Saybrook; Segreti a Old Saybrook, Il Trailer Ufficiale del Film - HD - Film (2022); Segreti a Old Saybrook film Tv8: trama e finale spiegazione; Segreti a Old Saybrook, cast e trama del film. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne