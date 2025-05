Segrate a casa del sindaco Cornacchia morta appesa al cancello | Non mi faccio intimorire

In breve da Zazoom:

La carcassa di un uccello appesa al cancello di casa, con la testa penzolante all'ingiù. Uno scherzo di cattivo gusto, o un gesto intimidatorio? Il bersaglio è il sindaco di Segrate Paolo Micheli, che nella giornata di sabato ha trovato una Cornacchiamorta, attaccata alla cancellata d'ingresso della propria abitazione. Una scena sgradevole, che il sindaco ha documentato anche attraverso una foto sul proprio profilo Facebook. Di certo si tratta di un'azione voluta: l'animale è stato agganciato all'inferriata con un filo di plastica, di quelli usati per chiudere i sacchetti del freezer. La carcassa è stata posizionata ad altezza d'uomo, in modo da risultare ben visibile."Fortunatamente non una testa di cavallo, di maiale o di capretto - ironizza l'interessato -. Sarcasmo a parte, penso a uno scherzo idiota piuttosto che a un'azione intimidatoria, che oltretutto non saprei assolutamente a chi ricondurre.