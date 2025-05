Secondigliano dal carcere distribuiva cellulari e droga per i detenuti | ordinanza di custodia cautelare per un uomo

Un uomo è stato arrestato con un'ordinanza di custodia cautelare per aver gestito il traffico di cellulari e droga per i detenuti nel carcere di Secondigliano. Dall'interno dell'istituto penitenziario, manteniva contatti con l'alleanza camorristica locale, contribuendo a rafforzare il controllo criminale anche dietro le sbarre.

Gestiva il commercio di strumenti di comunicazione negli istituti di pena, continuando a mantenere contatti dall'interno del carcere i rapporti con l'alleanza camorristica di Secondigliano , per rafforzarne il controllo anche nei penitenziari. È questa una delle accuse mosse a un detenuto - raggiunto da un'ordinanza di custodiacautelare in carcere - dopo le indagini del Nucleo investigativo.

