Sebino Group due dipendenti diplomati come Tecnici Manutentori Antincendio Qualificati

I primi esami in Italia per il patentino di Tecnico Manutentore Antincendio Qualificato si sono recentemente svolti nelle scuole, consentendo agli studenti di conseguire la qualifica senza dover attendere tre anni di esperienza sul campo. Tra i 12 candidati figurano due dipendenti del gruppo Sebino, leader nazionale nelle soluzioni e nei sistemi di sicurezza e antincendio, che ha promosso questo importante percorso formativo.

Si sono svolti nei giorni scorsi i primi esami in Italia per ottenere il patentino di Tecnico Manutentore Antincendio Qualificato direttamente sui banchi di scuola, senza dover attendere tre anni di esperienza sul campo.Tra i 12 candidati c’erano anche due dipendenti del gruppo Sebino, azienda di riferimento a livello nazionale nelle soluzioni e nei sistemi di sicurezza e Antincendio, che ha sostenuto il progetto contribuendo alla realizzazione dei laboratori. Francesco Bazzan e Ares Capriolo hanno dimostrato preparazione e competenza tecnica di fronte alla commissione d’esame presieduta dall’ing. Alessandro Paola, comandante dei Vigili del Fuoco della Regione Piemonte.“Si tratta di un progetto pilota unico in Italia – spiega la dottoressa Tecla Riverso, dirigente Ambito Territoriale di Torino Ufficio Scolastico regionale Piemonte – che mira a ridurre la dispersione scolastica, permette ai giovani diplomati di trovare immediatamente lavoro e consente all’istituto I. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sebino Group, due dipendenti diplomati come Tecnici Manutentori Antincendio Qualificati

