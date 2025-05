Se ti svegli ogni notte per mangiare forse non è solo fame

Se ti svegli ogni notte per mangiare, potrebbe non trattarsi solo di fame. La fame notturna si trasforma in un rituale inaspettato, dove il buio cela emozioni e desideri inconfessabili. Mentre afferri dolciumi nel cuore della notte, il frigo si fa testimone di una ricerca di conforto e di un frugale sollievo.

fame notturna. Ti svegli di soprassalto. È buio. Hai sete, dici. Ma invece dell'acqua, ti ritrovi con mezza tavoletta di cioccolato in bocca e due biscotti nella mano destra. Il frigo è spalancato, come fosse la luce in fondo a un tunnel esistenziale. È la tua comfort zone, il rifugio dove la fame notturna (o forse l'ansia) cedono a ogni tentazione culinaria. Il silenzio della notte è l'alleato perfetto del senso di colpa: nessuno ti vede, nessuno ti giudica, nessuno ti ferma.Ma cosa succede davvero quando ci svegliamo per mangiare? E perché capita a certi orari, quasi sempre tra le 2 e le 4 del mattino? Ne abbiamo parlato con il dott. Francesco Tata, medico internista, specialista e socio dell'A.D.I. (società italiana di dietetica e nutrizione clinica). E no, non è solo "una questione di abitudine".

