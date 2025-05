Se lo stupratore è un intoccabile il potere lo sostiene | in Italia stiamo rinviando una riflessione collettiva

In Italia, la questione della violenza sessuale rischia di essere offuscata da un potere che protegge gli intoccabili. La percezione dello stupro varia a seconda dello status sociale dell'aggressore, creando un clima di omertà e impunità. Le donne, da anni, denunciano questa ingiustizia, ma la riflessione collettiva sembra ancora lontana.

Il senso di impunità è sempre accompagnato dall’omertà e da una cortina fumogena che protegge il prestigio sociale, rendendo intoccabili certi stupratori o molestatori seriali. Lo stupro, ripetono da anni le femministe, viene percepito in maniera differente se a commetterlo è l’ultimo degli uomini, uno che vive ai margini della società, un immigrato o, al contrario, un “ intoccabile ”. Quanto più l’autore di violenza sale nella gerarchia sociale, tanto più lo stupro diventa invisibile e, tanto meno, le donne sono credute o incoraggiate a sporgere denuncia.Se poi l’autore di violenza ha nelle sue mani la possibilità di licenziare o stroncare i progetti professionali delle vittime, le possibilità che ci siano denunce precipitano. Il caso del primario indagato per violenza sessuale sotto il peso di 32 aggressioni alle colleghe, licenziato e sospeso dall’Ordine dei Medici di Piacenza, dovrebbe far riflettere chiunque, compreso il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Elezioni comunali di Ravenna, Potere al Popolo sostiene la candidatura di Marisa Iannucci - Ravenna, 4 marzo 2025 - “Come Potere al Popolo Ravenna sosteniamo e proponiamo come candidata a sindaca, Marisa Iannucci, docente, scrittrice, ricercatrice, attivista e protagonista da tanti anni di molteplici battaglie e azioni su tante tematiche condotte non solo a Ravenna”. Così si legge in una nota stampa diffusa in mattinata. Nel comunicato si ripercorre il percorso che ha portato fino a qui, partendo dal ricordare come già a gennaio Potere al Popolo avesse annunciato che sarebbero stati presenti alle prossime elezioni amministrative. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it