scuole l istituto verona trento majorana campione provinciale di baskin

In breve da Zazoom:

L'IIS Verona Trento Majorana di Messina ha trionfato nel campionato provinciale di Baskin, vincendo la finale contro l'IIS La Farina. Questa squadra, formata quest'anno, si distingue per la forza e l'entusiasmo, pronta a promuovere i valori inclusivi di questo sport, che unisce e valorizza le diversità, creando un’esperienza unica per tutti i partecipanti.

Concorso ATA Trento per collaboratori scolastici: domande in scadenza il 17 marzo. Istanze anche per graduatorie d’istituto - Scadono alle ore 14 del 17 marzo i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso straordinario per 300 collaboratori scolastici a tempo indeterminato della provincia di Trento. Entro lo stesso termine si possono presentare le domande per essere inseriti nelle graduatorie di istituto.L'articolo Concorso ATA Trento per collaboratori scolastici: domande in scadenza il 17 marzo. 🔗Leggi su orizzontescuola.it