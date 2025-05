Scuole in sport la carica dei giovanissimi atleti allo stadio Aci e Galatea

Oltre 300 alunni delle IV e V primarie degli Istituti comprensivi di Acireale, Aci Castello, Aci Catena e Aci Sant’Antonio hanno animato lo stadio "Aci e Galatea" durante la prima giornata di "Scuole in Sport 2025". I giovani atleti si sono divertiti cimentandosi in attività sportive, mostrando passione e talento in un'atmosfera di gioia e condivisione.

