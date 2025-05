Scuole in sport la carica dei giovanissimi atleti allo stadio Aci e Galatea

Oltre 300 giovanissimi atleti delle IV e V primarie hanno animato lo stadio "Aci e Galatea" per la prima giornata di Scuole in Sport 2025. Gli alunni degli Istituti comprensivi di Acireale, Aci Castello, Aci Catena e Aci Sant’Antonio si sono messi alla prova in un divertente pomeriggio all'insegna dello sport e della sana competizione.

Oltre 300 alunni delle IV e delle V primarie degli Istituti comprensivi di Acireale, Aci Castello, Aci Catena e Aci Sant’Antonio sono stati protagonisti questa mattina allostadio "Aci e Galatea" della prima giornata di Scuole in sport 2025.I piccoli atleti si sono cimentati in un divertente. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - "Scuole in sport", la carica dei giovanissimi atleti allo stadio "Aci e Galatea"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pista di atletica sotto i ferri, per i piccoli mille studenti 'Benessere Giovane' si conclude nelle scuole - Un’edizione che anche quest’anno ha fatto riscontrare il consueto successo, entusiasmando i circa 1000 piccoli studenti, delle classi prime e seconde dei circoli didattici Carducci, Oltresavio, Vigne ... 🔗cesenatoday.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Federico Buffa, Sky Sport : Fermarmi dopo Pelé? Le grandi storie non stanno solo nei miti

Il volto di punta di Sky Sport, Federico Buffa spiega l'operazione di “Sky Buffa racconta Pelé” e le insidie di raccontare in Tv ciò che non si vede.