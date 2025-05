Scuolabus iscrizioni online per l' anno scolastico 2025 2026

Da lunedì 12 maggio sono ufficialmente aperte le preiscrizioni online per il servizio di trasporto scolastico relativo all'anno 2025/2026. I residenti nei comuni di Bargagli, Bonassola, Borzonasca e altri possono ora registrarsi per garantire un servizio sicuro e conveniente ai propri figli. Non perdere l'opportunità di assicurare un trasporto scolastico efficiente e organizzato!

Da lunedì 12 maggio sono aperte le preiscrizionionline al servizio di trasporto scolastico per l'anno20252026 nei seguenti comuni:Bargagli, Bonassola, Borzonasca, Carro, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Coreglia Ligure, Maissana, Mezzanego, Moconesi, Moneglia, Ne, Neirone.

Monfalcone, via alle iscrizioni ai nidi comunali per l'anno 2025/2026: tutte le info - Il Comune di Monfalcone ha annunciato l'avvio delle procedure di iscrizione ai propri nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2025/2026. Le famiglie interessate a presentare le domande avranno tempo fino alle ore 23.59 di sabato 31 maggio 2025 per completare la procedura.Iscrizioni solo... 🔗Leggi su udinetoday.it

GROSSETO – Aprono il 15 maggio le iscrizioni online al servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del comune di Grosseto: il termine per le domande ...

Al via le iscrizioni ai servizi scolastici di mensa e trasporto per il prossimo anno scolastico, 2025/2026. Le domande ...

PORDENONE – Si sono aperte giorni fa le iscrizioni per punti verdi comunali, servizi scolastici ed extrascolastici per l'anno scolastico 2025/2026. L'iscrizione ai servizi può essere fatta solo online ...