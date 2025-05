Scuola Valditara propone a Ue divieto cellulari in classe

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha avanzato una proposta al Consiglio dell'Unione europea per interdire l'uso degli smartphone nelle scuole primarie e secondarie. Quest'iniziativa mira a promuovere un ambiente educativo più concentrato e produttivo, scoraggiando le distrazioni offerte dalla tecnologia in aula.

(Adnkronos) – Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato oggi, nel corso della riunione del Consiglio dell'Unione europea dedicata all'Istruzione, la proposta per una raccomandazione europea che scoraggi l'uso degli smartphone in classe in tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado dell'Unione. "I risultati degli studi scientifici dimostrano che l'abuso .

Valditara propone l’esenzione IMU per le scuole paritarie: attesa la risposta dell’UE - Novità in vista per le scuole paritarie. Come segnala il quotidiano Avvenire, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato la richiesta del Governo all'Unione Europea di esentare le scuole paritarie senza scopo di lucro dal pagamento dell'IMU.L'articolo Valditara propone l’esenzione IMU per le scuole paritarie: attesa la risposta dell’UE sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Le difficoltà: impatto sullo sviluppo psicoemotivo del giovane, difficoltà di concentrazione, difficoltà nella memorizzazione, persino nello sviluppo della fantasia