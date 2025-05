Scuola Internazionale di Eliofisica all’Aquila | un focus sul coupling multi-scala dei sistemi

Oggi ha avuto inizio la Scuola internazionale "Cross-scale coupling of Heliophysics Systems" presso il Centro Congressi "Luigi Zordan" dell'Aquila. L'evento, frutto della collaborazione tra il Consorzio Area di Ricerca in Astrogeofisica e altri importanti enti, si concentra sul legame tra diversi sistemi heliofisici, promuovendo nuove prospettive di ricerca in questo campo innovativo.

(Adnkronos) – Ha preso il via oggi, presso il prestigioso Centro Congressi "Luigi Zordan" dell'Aquila, l'attesa ScuolaInternazionale "Cross-scale coupling of Heliophysics Systems". Questa iniziativa di alto livello è frutto della collaborazione tra il Consorzio Area di Ricerca in Astrogeofisica, l'Università degli Studi dell'Aquila, l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l'Istituto Nazionale di Geofisica e . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

