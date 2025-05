Scrivi una canzone per mia madre | Enzo Gragnaniello e l’Orchestra dei Quartieri Spagnoli le hanno dedicato un concerto

Entro nella sagrestia di Sant’Anna dei Lombardi, e un manto di note mi avvolge. Sotto gli affreschi del Vasari, la bellezza del luogo si fonde con la musica, creando un'atmosfera magica. Mi chiedo se sia la Sinfonica del Teatro San Carlo, ma l’invito rivela un’unica presenza attesa: Enzo. L'attesa carica di emozione promette sorprese in questo incanto di arte e suoni.

Entro e ne sono avvolta subito, un manto di note sotto la volta della sagrestia di Sant'Anna dei Lombardi, affrescata dal Vasari. Tanta bellezza in un unico luogo. Mi chiedo, forse é la Sinfonica del Teatro San Carlo invitata come guest. Leggo meglio l'invito, no, unico ospite previsto è Enzo.

Parla Simone Cristicchi: “Mia madre ha avuto un’emorragia cerebrale, è disabile al cento per cento. La mia canzone non è una cartella clinica e non si può ridurre a una patologia specifica” - “Mia madre ha avuto un’emorragia cerebrale dovuta a un’arteria difettosa. L’emorragia l’ha resa disabile al cento per cento. Ha una mente lucida intrappolata in un corpo che non risponde più. È in carrozzina. Non riesce a parlare correttamente. La più brava a comprenderla è mia sorella, che spesso fa da traduttrice”, racconta Simone Cristicchi al Corriere della Sera. In un’intervista con Aldo Cazzullo torna sulle polemiche che hanno accompagnato il brano “Quando sarai piccola” con cui ha partecipato a “Sanremo 2025“, una canzone che per molti era legata all’Alzheimer. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

