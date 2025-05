Scoppia la Kimi Antonelli mania | La sua è una favola moderna Pronti a essere il primo fan club

Imola, 12 maggio 2025 – L'entusiasmo per Kimi Antonelli contagia la città, pronta a celebrarlo con un riconoscimento speciale. Dopo Dozza, che ha già conferito la cittadinanza onoraria al giovane talento della Formula 1, anche Imola si unisce al coro. La nuova associazione di promozione sociale Quiealtrove è in prima linea per omaggiare l'astro nascente del motorsport, promettendo eventi e iniziative indimenticabili.

Imola, 12 maggio 2025 – È KimiAntonellimania anche a Imola. Dopo Dozza, che un paio di anni fa tributò per prima la cittadinanza onoraria all’astro nascente della Formula 1 (sul profilo Instagram ufficiale del campioncino campeggia l’hashtag #dozzambassador, ndr), anche sulle rive del Santerno qualcosa si muove. La neonata associazione di promozione sociale Quiealtrove, formata da una cinquantina di appassionati di automobilismo della zona accomunati dal tifo per il pilota di Bologna, si candida a diventare il primo Fans club di Antonelli: “Tra noi ci sono persone di ogni età, genitori insieme ai figli – spiega il presidente Lorenzo Grillini –. Kimi è il volto più genuino della Formula Uno. Ci riconosciamo tutti nel suo percorso di crescita a colpi di talento, impegno e sacrifici. Il suo è un esempio prezioso per tanti giovani”. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scoppia la Kimi Antonelli mania: “La sua è una favola moderna. Pronti a essere il primo fan club”

