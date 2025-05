Scoperti inediti di Dino Campana ritrovamento straordinario

Un ritrovamento straordinario arricchisce la conoscenza su Dino Campana, con inediti che rivelano dettagli sorprendenti della sua opera e del suo processo creativo. A pochi mesi dal 140° anniversario della sua nascita, il lavoro del ricercatore Leonardo Chiari offre spunti inediti per comprendere meglio il genio poetico del grande autore di Marradi.

(Adnkronos) – Un ritrovamentostraordinario getta nuova luce sull'opera e sul metodo creativo di DinoCampana (1885-1932). Proprio nell'anno del 140° anniversario della sua nascita, emergono inediti del poeta di Marradi grazie a un fortunato lavoro di ricerca condotto dallo studioso Leonardo Chiari, co-vicepresidente del Centro Studi Campaniani 'Enrico Consolini' di Marradi (Firenze). Il materiale, . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

