Scoperti inediti di Dino Campana ritrovamento straordinario

Un ritrovamento straordinario riaccende l'interesse per Dino Campana, il celebre poeta di Marradi, a 140 anni dalla sua nascita. Grazie alla preziosa ricerca di Leonardo Chiari, emergono inediti che offrono nuove prospettive sull'opera e il metodo creativo di Campana, promettendo di rinvigorire il dibattito critique sulla sua eredità letteraria.

(Adnkronos) – Un ritrovamentostraordinario getta nuova luce sull'opera e sul metodo creativo di DinoCampana (1885-1932). Proprio nell'anno del 140° anniversario della sua nascita, emergono inediti del poeta di Marradi grazie a un fortunato lavoro di ricerca condotto dallo studioso Leonardo Chiari, co-vicepresidente del Centro Studi Campaniani 'Enrico Consolini' di Marradi (Firenze). Il materiale,

