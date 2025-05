Scontro tra un’auto ed un motociclista | il centauro resta sull’asfalto ferito Soccorso dal 118 è stato trasportato in ospedale Il brutto incidente lungo via Navicella ad Anagni

Un grave incidente stradale ha scosso la mattinata di Anagni, in via Cerere Navicella, coinvolgendo un motociclista in un violento impatto con un’automobile. Le prime notizie hanno sollevato forti preoccupazioni per le sue condizioni, facendo temere il peggio. Fortunatamente, i soccorsi sono stati tempestivi, con l'intervento dell’eliambulanza per garantirne un rapido trasferimento in ospedale.

Un grave incidente stradale ha avuto luogo questa mattina ad Anagni, precisamente in via Cerere Navicella, dove un motociclista è rimasto coinvolto in un violento impatto con un'automobile. L'incidente ha suscitato preoccupazione, poiché inizialmente le sue condizioni facevano temere il peggio.Soccorsi tempestivi e l'intervento dell'eliambulanzaIl pronto intervento dei soccorritori ha contribuito a evitare che la situazione si aggravasse ulteriormente. Ares 118, i Carabinieri della stazione locale e la Polizia Locale sono intervenuti sul luogo dell'incidente poco dopo l'allarme. Inizialmente, è stata allertata anche un'eliambulanza, ma fortunatamente il motociclista non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale tramite il mezzo aereo, poiché le sue condizioni di salute si sono rivelate meno gravi del previsto.

