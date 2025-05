Scontro sul referendum per Colico | le minoranze sfidano la sindaca Gilardi

Il dibattito sul referendum per il trasferimento di Colico dalla provincia di Lecco a Sondrio si infiamma. Le minoranze "Più Comunità" e "Colico di Tutti" sfidano la sindaca Gilardi, presentando una proposta di delibera per indire un referendum consultivo. Un passo significativo che potrebbe cambiare il futuro del comune e sollevare nuove interrogativi tra i cittadini.

Il dibattito sul possibile passaggio del comune di Colico dalla provincia di Lecco a quella di Sondrio si arricchisce di un nuovo capitolo. I gruppi di minoranza "Più Comunità" e "Colico di Tutti" hanno presentato una proposta di delibera per indire un referendum consultivo sulla questione. 🔗Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Scontro sul referendum per Colico: le minoranze sfidano la sindaca Gilardi

