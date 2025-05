Scontro a Sulmona | sei attivisti denunciati per protesta contro la centrale Snam

Il 17 aprile, sei attivisti del comitato No Snam sono stati denunciati per aver protestato contro la centrale di compressione del gas naturale a Sulmona. Il sit-in, svoltosi nonostante il divieto del questore dell'Aquila, Fabrizio Mancini, ha acceso il dibattito sulle politiche energetiche locali e la sicurezza ambientale.

L'Aquila - Il 17 aprile scorso, sei membri del comitato No Snam hanno organizzato un sit-in davanti al cantiere della centrale di compressione del gas naturale in località Case Pente, a Sulmona, violando il divieto imposto dal questore dell'Aquila, Fabrizio Mancini. Il provvedimento prescriveva che la manifestazione si tenesse a distanza dall'ingresso del cantiere, per non ostacolare le operazioni in corso. La violazione ha portato alla denuncia degli attivisti alla Procura della Repubblica di Sulmona, ai sensi dell'articolo 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 1931, che prevede sanzioni fino a un anno di reclusione. Gli attivisti coinvolti sono Mario Pizzola, Daniela Frittella, Lorenzo Pagliaro, Alba Silvani, Emilio Secchiatti e Giorgia Vitullo, appartenenti al coordinamento "Per il Clima, Fuori dal Fossile". 🔗Leggi su Abruzzo24ore.tv

