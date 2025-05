Scontri tra tifoserie ragazzo colpito con spranghe e calci nella sala scommesse

Con il passare delle ore, emergono nuovi dettagli sugli scontri tra le tifoserie di Real Aversa e Nola, avvenuti a Teverola, vicino allo stadio Bisceglia. Un ragazzo è stato ferito dopo un'aggressione in una sala scommesse, dove ha tentato di difendersi da un gruppo di teppisti armati di spranghe e calci.

Con il trascorrere delle ore emergono ulteriori dettagli sui tafferugli tra le tifoserie di Real Aversa e Nola, avvenuti a Teverola ma a poche decine di metri dallo stadio Bisceglia.Un ragazzo è rimasto ferito dopo essere stato aggredito in una salascommesse. Il giovane ha provato a.

