Scongiurare una Caporetto della ricerca

In breve da Zazoom:

Un grave allarme sta emergendo nel panorama della ricerca pubblica italiana: migliaia di giovani ricercatori, tra cui molti neo dottori di ricerca, rischiano di essere esclusi dal sistema. Questa situazione, caratterizzata da indifferenza e silenzio, mette a repentaglio il futuro di talenti promettenti e la crescita del sapere scientifico nel nostro paese. è fondamentale affrontare con urgenza questa crisi per garantire un futuro alla ricerca italiana.

Nell’indifferenza di tanti e il silenzio di troppi, nei prossimi mesi (se non settimane) un numero compreso tra 7.000 e 10.000 giovani e giovanissimi ricercatori non avranno alcuna possibilità di restare nel sistema dellaricerca pubblica italiana. A questi si aggiungono migliaia di neo dottori di ricerca che si vedranno espulsi ancora prima di entrare. Le ricerche di quanti hanno mosso i primi passi si interromperanno. Il reclutamento su fondi Airc, fiore all’occhiello del paese, sarà impossibile. Gli italiani vincitori di consorzi europei “Marie Curie Doctoral Network”, volti a reclutare dottorandi di ricerca, dovranno restituire le risorse assegnate. Le ragioni di questo incubo? Una riforma del reclutamento fatta tre anni fa con zero euro, operativa dall’inizio di quest’anno, che ha introdotto come unico strumento disponibile il Contratto di ricerca (Cdr), e che, seppur animata da nobili intenzioni, mette una pietra tombale sul futuro dellaricerca di questo paese. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Scongiurare una Caporetto della ricerca

Approfondimenti da altre fonti

Nuova ricerca sui “manufatti” di Marte, uno studioso è certo: sono alieni (ma i dubbi sono tanti) - Rieccoci. Ciclicamente torna la storia di possibili civiltà aliene su Marte. Stavolta è il Daily Mail a rilanciare in esclusiva le dichiarazioni di George J. Haas, fondatore e principale ricercatore del gruppo di ricerca su Marte noto come The Cydonia Institute. Nel suo nuovo libro, “The Great Architects of Mars” (I Grandi Architetti di Marte), Haas ha analizzato decine di foto di strutture sulla superficie marziana, arrivando a una conclusione certa: sono artificiali. 🔗Leggi su cultweb.it

Un italiano su tre (e uno su due tra i giovani) ha partecipato a un viaggio studio negli ultimi trent'anni. E per la quasi totalità si è trattato di un'esperienza utile per il futuro lavorativo. Per il suo 30° compleanno, WEP ha commissionato una ricerca sull'evoluzione dei viaggi studio. Con le ultime mete, e le nuove tendenze - Sono più conosciuti, spesso più abbordabili, con nuove mete che si aggiungono e ampliano l’offerta. A dirci come sono cambiati i viaggi studio è una ricerca dell’Osservatorio YouGov per conto di WEP, l’organizzazione internazionale che promuove scambi culturali e linguistici nel mondo che festeggia quest’anno il suo 30° compleanno. ... 🔗Leggi su iodonna.it

Come sta il Papa? Una ricerca svela il diluvio di fake news - (Adnkronos) – Dal giorno del suo ricovero all'ospedale Gemelli, i social media si sono popolati di discussioni intorno allo stato di salute di Papa Francesco, con un’attenzione particolare alle ipotesi sulla sua presunta morte. Una recente ricerca di Cyabra, in collaborazione con Kite Group e su richiesta di Arcadia, ha tracciato questo flusso di contenuti […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Caporetto si sarebbe potuta evitare (lo spiega un monologo a Gandino); Perché il ricordo di Caporetto ci fa ancora così male; Il COVID e Caporetto; Gianfelice Rocca: “Il virus è stato un’altra Caporetto. Ora la rinascita”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Scongiurare una Caporetto della ricerca - La riforma del reclutamento, seppur animata da nobili intenzioni, rischia di escludere tra 7.000 e 10.000 giovani dal sistema della ricerca pubblica italiana. Perché è essenziale che il Parlamento ap ... 🔗ilfoglio.it