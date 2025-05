Sconfitta Viola a Venezia | 2-1 e l’Europa si allontana

La Fiorentina subisce una dolorosa sconfitta a Venezia, perdendo 2-1 e allontanando ulteriormente le speranze di qualificazione europea. I gol di Candè e Oristanio affondano una squadra viola che ha faticato a esprimere il proprio gioco, mentre la rete di Mandragora, giunta troppo tardi, offre solo un flebile barlume di speranza.

La Fiorentina cade al Penzo per 2-1 contro il Venezia e vede allontanarsi l’Europa. I gol di Candè al 57’ e Oristanio al 67’ puniscono una squadra Viola opaca e poco concreta, incapace di reagire se non quando è oramai troppo tardi. La rete di Mandragora al 76’ riaccende solo per pochi minuti una. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Sconfitta Viola a Venezia: 2-1 e l’Europa si allontana

