Sconfitta Viola a Venezia | 2-1 e l’Europa si allontana

La Fiorentina subisce una deludente sconfitta al Penzo contro il Venezia, perdendo 2-1 e compromettendo le sue ambizioni europee. I gol di Candè e Oristanio mettono in difficoltà una squadra viola spenta, con il tentativo di rimonta di Mandragora che si rivela vano, arrivando troppo tardi per cambiare le sorti dell'incontro.

La Fiorentina cade al Penzo per 2-1 contro il Venezia e vede allontanarsi l’Europa. I gol di Candè al 57’ e Oristanio al 67’ puniscono una squadra Viola opaca e poco concreta, incapace di reagire se non quando è oramai troppo tardi. La rete di Mandragora al 76’ riaccende solo per pochi minuti una. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Sconfitta Viola a Venezia: 2-1 e l’Europa si allontana

