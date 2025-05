Scivoli in un negozio o cadi in strada per una buca hai diritto al risarcimento?

Una signora entra in un centro commerciale e scivola sul pavimento bagnato, senza alcun avviso o protezione. Questo incidente solleva interrogativi sulla responsabilità del gestore, che potrebbe essere ritenuto colpevole di omessa vigilanza e difetto di manutenzione. In tal caso, la signora avrebbe diritto a un risarcimento, poiché chi gestisce spazi pubblici ha l'obbligo di garantirne la sicurezza per tutti i visitatori.

Una signora entra in un centro commerciale e scivola all’ingresso per il pavimento bagnato. Non c’erano cartelli di avviso né tappetini. Il gestore dell’esercizio può essere ritenuto responsabile per omessa vigilanza e difetto di manutenzione e la signora può avere diritto a un risarcimento. Infatti, chi ha in gestione o proprietà un immobile, un’attività o una strada ha l’obbligo di custodirlo in modo diligente per evitare che si verifichino danni a terzi.Nel caso dei privati, come supermercati, negozi, ristoranti, l’obbligo è ancora più stringente, poiché chi invita il pubblico nei propri locali deve garantire condizioni di sicurezza adeguate.Anche l’ente pubblico, come il Comune, è tenuto a mantenere le strade in buono stato e segnalare eventuali pericoli. Ad esempio, se un uomo cammina lungo il marciapiede e cade a causa di una buca profonda e non visibile. 🔗Leggi su Quifinanza.it