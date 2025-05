Scivola da pontile e cade nel lago | donna soccorsa dall' eliambulanza

Un incidente preoccupante ha scosso Monte Isola oggi, lunedì 12 maggio, quando una donna di circa 70 anni è scivolata da un pontile e è finita nel Lago d'Iseo. Le autorità sono intervenute rapidamente, e un’eliambulanza è stata chiamata per soccorrerla. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi, lunedì 12 maggio, a Monte Isola, sul lago d'Iseo. Una donna di circa 70 anni è caduta in acqua dopo essere Scivolata da un pontile nei pressi di Peschiera Maraglio. Ancora da chiarire le cause dell'incidente: secondo le prime ricostruzioni.

