Scippo con beffa alla Juve | l’Inter pensa al dopo Calhanoglu

L'Inter, dopo una partenza difficile, si prepara a pianificare il futuro senza Calhanoglu. Nel mirino c'è un nome che potrebbe infastidire la Juventus, creando un colpo di scena nei prossimi sviluppi di mercato. Con la recente rimonta che ha avvicinato la squadra al Napoli nella corsa allo Scudetto, le ultime partite saranno decisive per il titolo e per il rinnovamento della rosa.

Una partenza pesante e un'idea interessante per il dopoCalhanoglu: l'Inter guarda avanti, ma lo fa con un nome che a Torino potrebbe fare parecchio rumore. l'Inter ha rosicchiato due punti al Napoli nella corsa Scudetto e adesso si gioca tutto nelle ultime due partite. Poi ci sarà da giocare quella più importante di tutte: la finale di Champions contro il Paris Saint-Germain. Una gara spartiacque per tanti motivi, anche perché il club nerazzurro lavorerà per rinnovare la squadra a disposizione di Simone Inzaghi. Soldi ne entreranno. Tra premi UEFA, sponsor e cessioni. Quindi sì, ci sarà disponibilità economica. Ma servirà anche svecchiare. Uno dei reparti su cui intervenire è sicuramente il centrocampo.

Inter, Juve e Napoli: che beffa! Il bomber se ne va in Premier - Il futuro del calciatore sembra ben lontano dalla Serie A: il top club di Premier ha infatti messo la freccia. Quando si parla di calciomercato, a complicare i piani delle squadre italiane è quasi sempre la Premier League. Le squadre del massimo campionato inglese hanno una disponibilità di fondi immensa rispetto a quelle di Serie A, sia per investire sui cartellini sia per gli stipendi.

Juve: scippo all'Inter, Yildiz sblocca lo scambio - I bianconeri effettueranno una rivoluzione in estate e il turco davanti ad una proposta importante potrebbe essere ceduto. La Juventus si prepara all'ennesima rivoluzione. Dopo quella fatta in estate senza particolare successo, i bianconeri nel prossimo calciomercato dovrebbero dare vita a diversi cambiamenti. L'obiettivo della Vecchia Signora è quella di riuscire a dare vita ad un ciclo comunque molto importante e che possa portare a successi sia in Italia che in Europa.

La Juve ribalta l'attacco: via Vlahovic e Kolo Muani, 55 milioni e beffa all'Inter - Le ultime novità sui bianconeri nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato. Focus sull'attacco in vista della prossima sessione estiva. La Juventus cambierà ancora una volta pelle nella prossima estate. Come abbiamo analizzato nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it, sono previste novità importanti a partire del reparto avanzato. Nonostante sia stato rilanciato da Tudor, Dusan Vlahovic resta in uscita.

