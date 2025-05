Scippi in pieno centro a Catania arrestati due giovani

Due giovani catanesi, di 24 e 20 anni, sono stati colpiti da misure cautelari per diversi scippi violenti a Catania, che hanno causato lesioni gravi alle vittime. Le ordinanze, emesse dal gip del Tribunale etneo, pongono l’accento sull'impatto criminale delle loro azioni. Le indagini hanno messo in luce la gravità dei reati commessi dalla coppia nel centro cittadino.

Catania (ITALPRESS) – Sono stati raggiunti da misure cautelari due giovani catanesi, rispettivamente di 24 e 20 anni, accusati di ripetuti Scippi messi a segno con modalità anche violente, a Catania, causando in alcuni casi lesioni personali aggravate alle vittime. Entrambi sono stati raggiunti da un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale etneo. Gli indagati, secondo quanto accertato dagli agenti della Polizia di Stato, agendo con analoghe modalità ed utilizzando uno scooter, dopo avere individuato persone con borse o altri oggetti di valore in mano, non appena colto un momento di distrazione delle potenziali vittime, strappavano loro il bene indossato, causando in alcuni casi delle lesioni per la caduta al suolo delle vittime, per poi immediatamente darsi alla fuga. Le indagini hanno permesso agli investigatori, sulla scorta della visione di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, di attribuire ai due indagati la responsabilità in ordine alla commissione di diversi colpi. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Scippi in pieno centro a Catania, arrestati due giovani

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scippi e rapine in pieno centro, cittadini terrorizzati dalle baby gang: "Noi ostaggio di queste bande" - Con una lettera inoltrata alla nostra testata un gruppo cittadini, evidentemente esasperati dai ripetuti furti, rapine e atti delinquenziali di ogni genere, chiedono un intervento del prefetto, della sindaca e della polizia locale. "La nostra sicurezza è a rischio. Case, attività commerciali e... 🔗Leggi su foggiatoday.it

Catania, tentato furto di scooter in pieno centro: due 17enni presi in auto dopo la fuga rocambolesca - Due giovani di Catania arrestati per tentato furto: cercavano di rubare uno scooter in pieno giorno, ma sono stati fermati dalla polizia. 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Tenta la spaccata in pieno centro: ladro ripreso dalle telecamere, ecco il video - TRIESTE - Alto, capelli curati, indossa abiti distinti e scarpe alla moda. E' questo l'identikit della persona sulla quarantina che, qualche minuto dopo la mezzanotte, ha tentato di sfondare l'ingresso di uno studio di fisioterapia in via Madonna del mare. Continua a leggere l'articolo a questo... 🔗Leggi su triesteprima.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Scippi in pieno centro a Catania: due arresti della Polizia VIDEO; Scippi in pieno centro a Catania, arrestati due giovani; Scippi in pieno centro a Catania, arrestati due giovani; Individuavano le vittime e approfittavano di momenti di distrazione per scipparle: arrestati. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Scippi in pieno centro a Catania, arrestati due giovani - CATANIA (ITALPRESS) - Sono stati raggiunti da misure cautelari due giovani catanesi, rispettivamente di 24 e 20 anni, accusati di ripetuti scippi messi a s ... 🔗italpress.com

Scippi in pieno centro a Catania: due arresti della Polizia VIDEO - Sulla scorta delle indagini condotte anche grazie all’ausilio delle telecamere a circuito chiuso piazzate lungo il centro storico di Catania, la Polizia etnea ha eseguito due arresti, su delega della ... 🔗livesicilia.it

Catania, turista aggredita in centro: derubata e trascinata per metri - Catania, violento scippo in centro città ai danni di una turista polacca. Di seguito la ricostruzione dell'accaduto e le indagini per intercettare i ladri. 🔗catania.liveuniversity.it