Sciopero del precariato universitario sit-in e assemblee a Ca' Foscari

Oggi, in tutta Italia, si svolge lo sciopero nazionale del personale precario universitario, con sit-in e assemblee a Ca' Foscari. Questa mobilitazione, sostenuta da sindacati come Flc Cgil e Cub, scaturisce da mesi di proteste e si colloca in un contesto di significative assunzioni di ricercatori finanziate da nuovi fondi.

Si tiene oggi in tutta Italia lo Sciopero nazionale del personale precario delle Università, proclamato da diverse sigle sindacali tra cui la Flc Cgil e Cub. Sciopero che arriva dopo mesi di proteste in un contesto particolare: complice anche la massiccia assunzione di ricercatori con i fondi.

Migliaia di ricercatori in tutta Italia a rischio "esplusione" dopo la fine dei fondi Pnrr. Corteo a Padova, dibattiti e proteste anche in Laguna: «Serve stabilità, la guerra tra poveri non serve a ne ...

Chiedono contratti stabili e contestano i progetti del governo Meloni, che vuole superare gli impegni presi da Draghi: il problema è sempre lo stesso, cioè i soldi ...

Oggi, lunedì 12 maggio, la mobilitazione nazionale del mondo accademico. Diverse le sigle sindacali che hanno aderito. In discussione c'è il disegno di legge a firma della ministra Bernini. «Il govern ...