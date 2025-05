Sciopero dei ricercatori | Poveri e precari fino a 40 anni |VIDEO

Oggi, i ricercatori italiani under 40 scendono in piazza per unire le proprie voci contro precariato e sfruttamento. Costretti a interrompere frequentemente i propri progetti, lavorano senza compenso o cercano vie alternative per sopravvivere. Anche a Napoli, il malcontento si fa sentire forte e chiaro, in un video che documenta questa protesta.

Sono costretti a lunghe pausa tra un contratto e l'altro, spesso anche a lavorare gratis per non scontentare il barone di turno, o a cercare un secondo lavoro per potersi mantenere. Sono i ricercatori italiani che oggi hanno scioperato in tutte le città italiane. Non fa eccezione Napoli, con una.

Altre fonti ne stanno dando notizia

