Scienza e salute in cucina | prevenire e curare il diabete con gusto | il convegno

Il 13 maggio 2025, Agerola ospiterà il convegno “Scienza e salute in cucina: prevenire e curare il diabete con gusto”, organizzato dall’Associazione Medici Diabetologi (AMD) della Regione Campania e dalla Dottoressa Pagano Silvestra. Un evento imperdibile per esplorare come la cucina possa diventare un alleato nella gestione del diabete, unendo nutrizione, salute e piacere gastronomico.

Il 13 Maggio 2025, ad Agerola presso il Campus Principe di Napoli, si terrà il convegno "Scienza e salute in cucina: prevenire e curare il diabete con gusto" organizzato dal consiglio direttivo dell'Associazione Medici Diabetologi (AMD) della Regione Campania e dalla Dottoressa Pagano Silvestra.

