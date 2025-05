Sci alpino calendario Coppa del Mondo maschile 2025-2026 Date e programma Le Olimpiadi a Bormio

In breve da Zazoom:

Il calendario 2025-2026 della Coppa del Mondo maschile di sci alpino si apre il 26 ottobre a Sölden, in Austria, e si chiude il 25 marzo a Lillehammer, in Norvegia. Quest'edizione prevede cinque mesi di intense competizioni, culminando con le Olimpiadi di Bormio. Gli atleti si sfideranno in un totale di 37 eventi, promettendo emozioni e spettacolo per gli appassionati di sci.

Il calendario2025-2026 della Coppa del Mondomaschile di sci alpino prevede che si prenda il via domenica 26 ottobre da Sölden, in Austria. La conclusione è invece fissata a Lillehammer, in Norvegia, mercoledì 25 marzo. Dunque cinque mesi completi di competizioni, con il pinnacolo dell’azione rappresentato dalle Olimpiadi, che gli uomini vivranno a Bormio.Complessivamente, sono programmate 37 gare valide per la Sfera di cristallo. Si nota un leggero sbilanciamento verso il settore tecnico, poiché sono pianificati 11 slalom e 9 giganti a fronte di 10 Super-G e 7 discese. Sono inoltre state riservate tre Date per eventuali recuperi di eventi veloci cancellati (una a dicembre, una a febbraio e una a marzo).Oltre ai Giochi olimpici di febbraio, sono previste almeno tre tappe in Italia, seppur concentrate tra dicembre e gennaio. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, calendario Coppa del Mondo maschile 2025-2026. Date e programma. Le Olimpiadi a Bormio

Su altri siti se ne discute

Calendario Coppa del Mondo sci alpino, orari La Thuile e Hafjell: programma 11-16 marzo, tv, streaming - La Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino tra martedì 11 e domenica 16 marzo farà tappa per gli uomini ad Hafjell (Norvegia) con due prove tecniche, mentre per le donne l’appuntamento sarà a La Thuile (Italia) con tre gare veloci, precedute da due giorni di prove cronometrate.La tappa femminile di La Thuile, in Italia, si aprirà con due prove cronometrate, previste martedì 11 e mercoledì 12, mentre giovedì 13 ci sarà spazio per la discesa, infine la chiusura del programma arriverà venerdì 14 e sabato 15 marzo con due superG. 🔗Leggi su oasport.it

Calendario Coppa del Mondo sci alpino, orari Are e Kvitfjell: programma 5-9 marzo, tv, streaming - La Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino tra mercoledì 5 e domenica 9 marzo farà tappa per gli uomini a Kvitfjell (Norvegia) con tre gare veloci e due giorni di prove cronometrate, mentre per le donne l’appuntamento sarà ad Are (Svezia) con due prove tecniche.La tappa maschile di Kvitfjell, in Norvegia, si aprirà con due prove cronometrate, previste mercoledì 5 e giovedì 6, mentre venerdì 7 e sabato 8 ci sarà spazio per due discese, infine la chiusura del programma arriverà domenica 9 marzo con il superG. 🔗Leggi su oasport.it

Quante gare mancano alla fine della Coppa del Mondo di sci alpino femminile? Il calendario delle ultime tappe - Federica Brignone ha operato uno strappo pesantissimo in vetta alla classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino: grazie alle due vittorie in gigante firmate a Sestriere nel giro di ventiquattro ore, la fuoriclasse valdostana svetta al comando della graduatoria con 190 punti di vantaggio nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami. La Campionessa del Mondo di specialità ha brillato tra le porte larghe nonostante una condizione fisica non ottimale e ha tramortito l’elvetica, uscita in gara-1 e seconda in gara-2. 🔗Leggi su oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il calendario della Coppa del mondo di sci alpino maschile che dovrà essere ufficializzato dal Consiglio Fis del prossimo giugno -; Sci alpino femminile, calendario Coppa del mondo 2025/2026: le date delle gare; Le bozze della Coppa Europa, con l'Italia tra S. Caterina, Obereggen, Val di Fassa, Valle Aurina, Sestriere e Val Sarentino; Il calendario completo della Coppa del Mondo 2024/25. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Svelati i calendari provvisori della Coppa del Mondo 2025-2026 - La FIS ha comunicato le date provvisorie della prossima Coppa del Mondo di sci alpino, che saranno approvate nel congresso federale di giugno. 🔗msn.com

Coppa del Mondo 2025-2026, tra conferme ed esclusioni: ecco il calendario provvisorio della prossima stagione tappa per tappa - COPPA DEL MONDO - La FIS ha reso noto il calendario provvisorio della stagione 2025-2026. Si apre, come sempre, con il doppio gigante di Sölden. 🔗eurosport.it

Sci alpino femminile, calendario Coppa del mondo 2025/2026: le date delle gare - 37 gare, 9 discese, 8 supergiganti, 10 giganti e 10 slalom. Tarvisio prenderà il posto di Cortina per questa stagione ... 🔗today.it